男子バスケットボールB3リーグで今シーズンの戦いを終えた徳島ガンバロウズのファン感謝祭が9日開かれ、約700人のファンが選手との交流を楽しみました。初めてファンクラブ会員限定で開かれた徳島ガンバロウズのファン感謝祭には選手とスタッフ24人が参加し、ゲームやトークショーなど多彩な催しで、集まった約700人のファンを楽しませました。選手らが2チームに分かれ対決するイベント