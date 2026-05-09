「大相撲夏場所」（１０日初日、両国国技館）日本相撲協会は９日、夏場所の懸賞申し込み総本数が、過去最高の４２２１本になったと発表した。１月の初場所前の３４６９本から大幅に更新した。力士のトップは横綱大の里で４０８本。大関安青錦の２４５本、横綱豊昇龍の２２２本、関脇熱海富士の１８９本、宇良の１６３本が続く。また、１５日間を通して初めて幕内の全力士に指定懸賞がついた。熱海富士が静岡出身では天竜以