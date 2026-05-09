「大相撲夏場所」（１０日初日、両国国技館）

日本相撲協会は９日、夏場所の懸賞申し込み総本数が、過去最高の４２２１本になったと発表した。１月の初場所前の３４６９本から大幅に更新した。

力士のトップは横綱大の里で４０８本。大関安青錦の２４５本、横綱豊昇龍の２２２本、関脇熱海富士の１８９本、宇良の１６３本が続く。また、１５日間を通して初めて幕内の全力士に指定懸賞がついた。

熱海富士が静岡出身では天竜以来、９６年ぶり２人目の関脇に昇進。大幅に本数が増え、熱海プリン、可睡ゆりの園など新規参入社からも指定懸賞がかかった。

大の里と安青錦は初日から休場。掛け替え、払い戻しの措置が取られるが、実施本数でも過去最多を更新する見込み。ニトリホールディングス、一蘭、叙々苑など３０社が新規で申し込んだ。アメリカ大使館は建国２５０年と日米友好を記念し、幕内の初口と後半始めの一番に１本ずつ、１５日間を通して懸ける。

懸賞は１本７万円。力士の取り分が６万円、手数料が１万円。今場所だけで２億９５４７万円が動く算段になる。