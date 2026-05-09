身内が亡くなった後、遺（のこ）された家族は相続手続きをする必要があります。「父の遺産は自宅と少しの預金、あとは非課税の生命保険くらいだから相続税はかからない」という思い込みは注意が必要です。 本記事では、父親が亡くなり、自分と母親、兄の3人が相続人となった場合を例に、生命保険金の非課税枠と相続税の基礎控除の仕組み、自宅の相続で忘れてはならない手続きについて解説します。 生命保険の非課税