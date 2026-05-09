◇ナ・リーグパドレス0−6カージナルス（2026年5月8日サンディエゴ）パドレスは8日（日本時間9日）、本拠でのカージナルス戦に完敗。連敗を喫し、ドジャースとのゲーム差が2に広がった。0−0で迎えた5回、先発・キャニングが1死満塁のピンチを招くと、ウェザーホルトに右前打を許した。右翼手・タティスが転がってきた打球をまさかの後逸。ボールがフェンス方向へ転々と転がる間に三走に続き、二走、一走が次々と還り、