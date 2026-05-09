9日午前11時43分ごろ、宮城県で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は宮城県北部で、震源の深さはおよそ80km、地震の規模を示すマグニチュードは3.5と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、宮城県の石巻市です。【各地の震度詳細】■震度2□宮城県石巻市■震度1□宮城県登米市□岩手県住田町一関市奥州市気象庁の発表