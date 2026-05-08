「ちちんぷいぷい」などＭＢＳの看板番組の司会を務めるなど、看板アナウンサーの１人、西靖アナ（５４）が７月１日付で別の部署に異動することになり、本人が８日、自身のＸで「ほぼ転職レベルの異動です」と改めて報告した。「もうご存じの方も多いので今更なのですが、この度、人事異動でアナウンスセンターを離れることになりました。どっひゃー！」「７／１以降は別の部署で、現場でがんばる仲間を支える仕事をします。ほ