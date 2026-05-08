レゾンデートル（東京都渋谷区）が、結婚して10年以上になる既婚男女を対象とした「熟年離婚」に関する意識調査を実施。その結果を発表しました。【画像】賃貸VS持ち家！？「熟年離婚したい？」既婚者男女のTOP回答を見る（図解：6枚）賃貸か、持ち家か…「熟年離婚したい」既婚男女の声調査は3月2〜3日、全国の40〜59歳の既婚男女を対象に実施。計2000人（男女各1000人）のうち、「結婚して10年以上」と回答した人の中から