俳優でフィギュアスケーターの本田望結（21）が、“躍動感あふれる”ピラティス中の姿を公開した。【映像】妹・紗来とのピラティス&“10kg減”を報告した本田望結Instagramでは、スケートリンクでポーズを決める動画や、真っ赤なドレスに身を包んだスタイル際立つ装い、さらに、妹でタレントの紗来（19）と同じトレーニングウェアを着て姉妹でピラティスをしたことなどを発信している本田。21歳の誕生日を報告した2025年