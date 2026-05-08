ソニーのWebサイトに「Xperia」の新製品発表を予告するバナーが掲載された。発表はYouTubeで5月13日11時～とされている。 Xperiaの製品情報のページには「Xperia新製品発表」という文言のほかに、3つの円が並んだビジュアルが掲載されている。新製品に関連するヒントとみられる。