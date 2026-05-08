大阪6月限 日経225先物62840-290（-0.45％） TOPIX先物3832.5-14.5（-0.37％） ※取引所発表の「清算値（帳入値）」を表示 日経225先物（6月限）は前日比290円安の6万2840円で取引を終了。寄り付きは6万2190円と、シカゴ日経平均先物の清算値（6万2230円）にサヤ寄せする形で売りが先行した。直後につけた6万2020円を安値に上へのバイアスが強まり、現物の寄り付き時には6万2860円まで下げ幅を縮めた。その後