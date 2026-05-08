正社員の仕事を辞めて、これからは扶養内パートで働きたいとおっしゃる方から相談を受けました。 気にしていらっしゃったのは「年収いくらまでなら扶養内か？」という「年収の壁」です。ただ扶養とひと言でいっても、実は「税金の扶養」と「社会保険の扶養」があり、それぞれで基準の年収もメリットも異なります。 そこで本記事では、それぞれの扶養に入るメリットと年収の壁を整理し、さらに正社員を退職して