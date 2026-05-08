アマチュア野球の指導者らに采配やチーム運営などについて、インタビューするスポニチアネックス連載「指導者の思考法」。第17回は24年選抜で健大高崎（群馬）を甲子園初優勝に導いた青柳博文監督（53）。24年春から4季連続で甲子園出場を果たしていたが、昨秋は群馬県大会準々決勝で敗れ、連続出場がストップ。同校初の夏の甲子園優勝を目指すため新たなスタイルの構築を進めている。（取材＝アマチュア野球担当キャップ・柳内