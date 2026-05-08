鬼越トマホークの金ちゃんが８日、自身のＳＮＳを更新。「元木さんとゴルフ！」として巨人の選手、コーチとして活躍した元木大介氏とのコース上での２ショットを投稿した。ユニホームを着た時代からすっかりスマートになった姿が話題になる元木氏だが、この日は丸顔の金ちゃんの隣でよりシャープさが際立つ格好に。Ｘ（旧ツイッター）には「ほっそっ金ちゃんと並ぶし目立つのか」「金ちゃんの顔が大きいばかりに元木さんの細