信州ブレイブウォリアーズは5月8日、栗原ルイスの負傷を発表した。栗原は3日にホワイトリングで開催された福井ブローウィンズとの「りそなグループ B2 PLAYOFFS 2025-26」クォーターファイナル第2戦にて負傷し、復帰目安未定の左アキレス腱断裂と診断された。8日に手術を終え、療養中だという。 現在29歳の栗原は、188センチ86キロのシューティングガード。2018年の加入から信