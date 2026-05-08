南都銀行 [東証Ｐ] が5月8日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比26.2％増の248億円に伸び、27年3月期も前期比30.9％増の325億円に拡大する見通しとなった。4期連続増益になる。 同時に、前期の年間配当を205円→215円(前の期は170円)に増額し、今期は56円とし、3月31日割当の株式分割を考慮した実質配当は30.2％増配とする方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前