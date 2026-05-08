カブスの今永昇太投手が7日（日本時間8日）、本拠地リグレー・フィールドでのレッズ戦に先発登板。6回6安打1失点、毎回の10三振を奪う好投で4勝目（2敗）を挙げた。チームはこれで9連勝となり、本拠地での連勝も「15」に伸ばした。米スポーツメディア『The Athletic』は同日、今季好調の今永を特集。「不振だった2025年から変化を遂げ、これまで以上に良くなっているかもしれない」と伝えた。 ■「シン