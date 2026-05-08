タレントの重盛さとみが、熱い夜における“事後”の衝撃的な心身の状態を赤裸々に告白し、スタジオを騒然とさせる一幕があった。【映像】重盛さとみ、“熱い夜”直後の状態を衝撃告白8日の『見取り図じゃん』では、人気企画「大きい声では言えないけど、小さい声なら言える女子会」が展開された。見取り図の盛山晋太郎、リリーを筆頭に、重盛さとみ、ベッキー、福留光帆らが出演し、コンプライアンスが厳しい昨今では“大きい