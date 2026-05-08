愛知県瀬戸市出身・将棋の藤井聡太六冠がタイトル4連覇を目指す、名人戦・第3局の2日目が石川県で行われています。七尾市の和倉温泉の旅館で行われている名人戦・七番勝負の第3局。藤井六冠(23)はここまで2連勝中で、糸谷哲郎九段(37)の挑戦に勝てばタイトル防衛に王手です。互角の形勢で迎えた2日目は、午前9時に糸谷九段の封じ手が開かれて対局が再開し、藤井六冠が1時間以上の長考を見せる局面も続いています。決着は夜