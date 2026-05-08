8日からテレビ放送とウェブ配信が順次開始されるリクルートエージェントの新CMに俳優の戸田恵梨香（37）が出演する。【映像】スタイル際立つパンツスーツ姿の戸田恵梨香インタビューでは、転職に挑戦する人を応援するというCMの内容にちなみ、戸田が今後挑戦したいことについて明かした。戸田「盆栽。『すごく手間暇をかけなくちゃいけない大変な生き物だよ』と聞いたことがあって、なかなかうまく第一歩を踏み出せずにいる。