近年店舗数を増やしている資さんうどんは「福岡三大うどんチェーン」の1つともいわれています。あと2つは「牧のうどん」「ウエスト」だそうで、実は最初に東京進出したのは「ウエスト」なのです(ちなみに「牧のうどん」は九州外には店舗がありません)。その「ウエスト 町田店」(東京都町田市)に行ってみました!○福岡の人気うどんチェーン「ウエスト」とは?「ウエスト」は、福岡県内での店舗数が最大のうどんチェーン。2004年には