シンガー・ソングライターのアンジェラ・アキ（48）が7日、自身のインスタグラムを更新。病状を明かした。アンジェラは同日、公式サイトで15日、17日、19日に行う予定だったツアー3公演を延期、中止することを発表。4月28日に腹痛で緊急搬送され、「穿孔性虫垂炎による腹膜炎」との診断を受け、緊急手術。術後に被包化胸水を併発し、医師から開催は難しいと判断されたためと説明していた。インスタグラムでは「4/25から激痛