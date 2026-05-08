9日放送のTBS系トーク番組『A-Studio＋』（後11：00）に、俳優の山口智子が番組初登場する。夫・唐沢寿明との結婚秘話や、社会現象となったドラマ『ロングバケーション』の裏話、現在出演中の日曜劇場『GIFT』で共演する玉森裕太とのエピソードなど、山口の素顔に迫る内容となる。【写真】唐沢寿明との結婚生活を語った山口智子番組では、山口が芸能界を志したきっかけや、演技未経験ながら出演した連続テレビ小説『純ちゃんの