世界保健機関（WHO）の本部＝2025年5月、スイス・ジュネーブ【ジュネーブ共同】大西洋を航行中にクルーズ船「MVホンディウス」でネズミなどの齧歯類が媒介する「ハンタウイルス」の集団感染疑いが出たことを巡り、運航会社は7日、船が4月下旬に南大西洋の英領セントヘレナ島に寄港した際、1人の遺体を含む乗客30人が下船したと表明した。世界保健機関（WHO）は各国政府と連携し、追跡調査を強化している。ハンタウイルスの集団