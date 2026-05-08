阪神の中野拓夢内野手（２９）が８日からのＤｅＮＡとの３連戦（甲子園）で開催される「こどもまつり」で活躍することを誓った。今年４月に生まれた第１子の長女の存在を力の源とする。愛すべきまな娘の存在が中野を強くしている。「より早く家に帰りたいとなる。（月の）半分ぐらいしか家にいないってなったら遠征から帰る時、早く帰りたい」と溺愛している様子だ。虎が誇る不動のセカンドも、ひとたび帰宅すれば、父の顔を見