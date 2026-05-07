刑事裁判の「再審制度」見直しの議論がヤマ場を迎え、法案を審査する自民党の部会が7日午後に開催された。部会終了後、稲田朋美議員がコメントした。【映像】稲田議員が「苦笑い」の瞬間（実際の様子）今日の部会の内容について記者に問われた稲田議員は「まずは、この3週間、部会が開かれず、また出てきた修正案は、もちろん（本格審理に入る前に再審請求を選別する）スクリーニングが削除されたのは評価しますが、元々改悪だ