４月22日から鹿児島市の山形屋で開催された「初夏の北海道物産展」の売り上げが、過去最高を記録しました。北の大地の絶品グルメが楽しめる「初夏の北海道物産展」は、鹿児島市の山形屋で4月22日から7日まで開催されました。開催初日から多くの人が訪れ、日ごろ味わえない商品など、買い物を楽しんでいました。2025年の売り上げは、4億6400万円と過去最高でしたが、今回、初めて5億円を超え、5億558万円と過去最高を更新しま