ファーストリテイリングがこの日の取引終了後に４月度の国内ユニクロ売上速報を発表しており、既存店とＥコマースを合わせた売上高は前年同月比１０．２％増と４カ月連続で前年実績を上回った。 端境期の需要にマッチした通年商品や、夏物の新商品の販売が好調だった。内訳では客数が同６．９％増、客単価が同３．１％増といずれも前年同月を上回った。なお、直営店とＥコマースを合わせた売上高は同１０