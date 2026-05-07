エンゼルスの元監督ジョー・マドン氏が6日（日本時間7日）、米ポッドキャスト番組『ファウルテリトリー』にリモート出演。今季開幕から健康を維持しているマイク・トラウト外野手について言及した。同氏は、大谷翔平投手（現ドジャース）がエンゼルスを去ったのを機にトラウトも放出すべきだった発言。レジェンドの移籍に関して持論を展開した。 ■フィリーズへの移籍を進言 『ファウルテリトリ