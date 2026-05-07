「ブラックマヨネーズ」吉田敬（52）が6日深夜放送の読売テレビ「吉田と粗品と」（水曜深夜0・59）に出演。共演の「霜降り明星」粗品（33）から、30代のうちにやるべきことを問われ、意外な答えを授けた。吉田は、ブラマヨの全国的なブレークのきっかけとなった「M-1グランプリ」優勝が32歳当時だったと回想。「40代超えてしばらくまでは、ずっと仕事しかしてないなあ。年に休み3、4日とか」と振り返った。「もうちょいあの