俳優の細田佳央太（24）が7日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。仲良しだという人気俳優について語った。「人付き合いは狭く深くっぽい」とのイメージを振られた細田は、「〇」の札を掲げて回答した。芸能界で仲が良い人を問われると、「以前ドラマでご一緒した時に、鈴鹿央士くんと加藤清史郎くんは、年代が近いのもあって仲良くしてもらっていますね」と打ち明けた。大ヒットドラマ「