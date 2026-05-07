スペイン・バルセロナで中国人女性が刃物で刺されて死亡する事件が起きた。中国メディアの紅星新聞が6日に報じた。報道によると、事件があったのは今月2日（現地時間）。バルセロナ郊外の路上で、現地に住む42歳の中国人女性が男に襲撃された。男は女性の腹部や胸部、首などを刺した後、逃走した。現場は病院から数メートルほどの距離だったというが、女性は助からなかった。犯行を止めようとして石を投げた別の男性も男に刺された