厚生労働省「国民生活基礎調査（令和5年）」によると、高齢者世帯の総所得に占める「公的年金・恩給」の割合は約63％にのぼり、約4割の世帯が年金のみで生活しています。月額22万円の年金で「十分だ」と考えていたトシオさん（仮名）でしたが、妻サチコさん（仮名）は「第二の収入源」を確保していて……。おしどり夫婦の仮面の下で、妻が進めていた「計画」とは？30年前、夫が「無価値」と切り捨てた場所「老後は二人で、のんびり