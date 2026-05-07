インテージホールディングス [東証Ｐ] が5月7日後場(13:30)に決算を発表。26年6月期第3四半期累計(25年7月-26年3月)の連結経常利益は前年同期比33.4％増の56億円に拡大し、通期計画の55億円に対する進捗率が101.9％とすでに上回り、5年平均の102.7％とほぼ同水準だった。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した4-6月期(4Q)の連結経常損益は1億円の赤字(前年同期