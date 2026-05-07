イタリアの味や技を楽しめる物産展「イタリア展」の第2弾が、熊本市の鶴屋百貨店で始まりました。 【写真を見る】イタリアのレモン特集も新たな店舗が追加鶴屋百貨店で「イタリア展第2弾」始まる熊本 目の前で作られる焼きたてピザに、あか牛のジューシーなビーフステーキ。 本場イタリアのジェラートも 5月1日から開催している「イタリア展」では、7日から新たな店舗も加わり、第2弾が始