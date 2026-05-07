1歳から子役として活躍し、5歳の時には“第2の芦田愛菜”と言われ話題となった俳優の豊嶋花（19）。花束を抱えた写真や母親役との2ショットに絶賛の声が寄せられている。【映像】松本若菜との2ショットや仮面ライダー出演俳優との温泉旅行ショット2013年、NHKの朝ドラ「あまちゃん」でヒロインの母親役を演じた小泉今日子の幼少期を、「ごちそうさん」では杏演じるヒロインの幼少期を担当。テレビ朝日のドラマ「トットちゃん！