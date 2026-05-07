奇瑞控股集団のサブブランド「捷途（ＪＥＴＯＵＲ）」のブースを見学する来館者。（２０２５年４月２６日撮影、上海＝新華社記者／方竽）【新華社北京5月7日】中国の自動車メーカー、奇瑞汽車を傘下に持つ奇瑞控股集団（チェリー・ホールディング・グループ）がこのほど発表した4月の新車販売台数は前年同月比25.2％増の25万1386台、うち輸出は2.0倍の17万7573台となった。新エネルギー車（NEV）販売は63.8％増の10万276台