過酷な環境で厳しい顔つきだった野良猫を保護。家族に迎え入れて愛情を注いだ結果、別猫のように成長した姿がThreads内で話題になっています。投稿は、記事執筆時点で14万回も閲覧され、「どんだけ今が幸せなのかわかります」「綺麗になったねぇ」「野生味がすっかりなくなってるw」といった声が寄せられました。 【写真：『ガリガリでボサボサだった野良猫』を保護→愛情を注いだ結果…別猫のような『現在の様子』】 外を生