過酷な環境で厳しい顔つきだった野良猫を保護。家族に迎え入れて愛情を注いだ結果、別猫のように成長した姿がThreads内で話題になっています。投稿は、記事執筆時点で14万回も閲覧され、「どんだけ今が幸せなのかわかります」「綺麗になったねぇ」「野生味がすっかりなくなってるw」といった声が寄せられました。

【写真：『ガリガリでボサボサだった野良猫』を保護→愛情を注いだ結果…別猫のような『現在の様子』】

外を生き抜いてきた野良猫さん

Threadsアカウント「りぽぷ（@ripopu_candle）」さまに投稿されたのは、猫の「こめち」ちゃんの過去と現在の姿を比較した投稿です。

元々こめちちゃんは、お外で生き延びてきた野良猫でした。ある日、家の駐車場に現れるようになったため、保護したとのこと。その頃のこめちちゃんは……

野良猫らしく、表情はとても鋭く、警戒心の塊のような反応を見せていたというこめちちゃん。毛並みもボサボサで、骨が浮き上がるほどガリガリだったといいます。

お家に迎え入れたら…

しかし、現在の飼い主さんのお家に迎え入れられたこめちちゃん。毎日愛情を注がれ、同居猫さんとも一緒に暮らす中で、「家猫」としての安心感を得たのでしょう。

そんな現在のこめちちゃんはというと……

なんと、キュルキュルとしたまん丸な瞳が印象的な可愛らしい家猫さんに大変身！まるで別の猫さんのようです。

安心できる環境と飼い主さんからの愛情深い接し方によって、幸せを実感しているのでしょう。暮らす環境で、こんなにも顔つきが変わるなんて驚きですね！

こめちちゃんのビフォーアフター姿は、Threads内でも大きな話題になりました。コメント欄には「どんだけ今が幸せなのかわかります」「綺麗になったねぇ」「野生味がすっかりなくなってるw」「こんなに、かわゆいきゅるるんな猫ちゃんだったんですね」といった声が殺到し、多くの人を驚かせました！

そんなこめちちゃんの現在の様子は、Threadsアカウント「りぽぷ（@ripopu_candle）」さまよりご覧いただけますよ。

写真・動画提供：Threadsアカウント「りぽぷ（@ripopu_candle）」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。