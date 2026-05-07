記事ポイント株式会社CIJが創立50周年記念式典で自社製品ロボット「AYUDAシリーズ」を使ったギネス世界記録(TM)に挑戦します挑戦タイトルは「1時間にロボットとじゃんけんをした最多人数」、2026年6月6日にパシフィコ横浜ノースで実施されます身長160cmのヒューマノイドロボット「AYUDA」と小型受付ロボット「AYUDA-MiraMe」の2機種が参加します 独立系ソフトウェア開発会社のCIJが、創立50周年の節目に自社製サービスロボッ