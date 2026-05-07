第98回アカデミー賞脚本賞及び国際長編映画賞にノミネート！第78回カンヌ国際映画祭にてパルムドール（最高賞）も受賞し、本作で世界三大映画祭すべての最高賞を制覇、史上4人目の快挙となったイランの巨匠ジャファル・パナヒ監督の最新作『シンプル・アクシデント／偶然』＜5月8日（金）公開＞。本作の公開を記念してドキュメンタリーとフィクションの境界を問い続け、社会と表現の関係を鋭く見つめてきた森達也（映画監督・作家