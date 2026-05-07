お笑いタレントの劇団ひとり（49）が6日に放送された中京テレビ「賞金先渡しクイズSAVEMONEY」（後11・59）に出演。自身の芸人人生において過去最大となった「仰天の遅刻時間」を明かした。今回のゲストはSnowManの宮舘涼太。第5問では、将棋のプロ対局に関するルールから「遅刻により不戦敗（負け）となるのは何分からか？」という問題が出題された。これに宮舘が「ひとりさんは遅刻したことありますか?」と尋ねた。