タレントのホラン千秋（37）が6日、自身のインスタグラムを更新。お笑い芸人の出川哲朗（62）の誕生日、元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（60）の還暦祝いをしたことを明かし、3ショットを披露した。「ちょっと前の話ですが、今年も出川さんと、一茂さんは還暦をお祝いして、なんだかんだ言い合いながらも一緒にお仕事できることがめちゃ幸せです！！」と出川哲朗の誕生日、一茂の還暦祝いをしたことを報告。オフの3ショッ