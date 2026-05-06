矢野顕子が、7月22日に発売するニューアルバム『生きものたちへ』から、新曲「海男と瑠璃亜 feat. 細野晴臣」を本日先行配信リリースし、MVを公開した。過去には「デビューからかなり長いあいだ、「私は世界で一番、細野晴臣の曲を歌っている矢野顕子」という風に自負しておりました」と語り、デビュー以前に行われたセッションからレコーディングやライブへの参加、YMOでの活動など、50年を超えて数々の共演を重ねてきた細野をボ