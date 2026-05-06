Jリーグは5日、Jリーグ百年構想リーグについてTV放送の追加を発表した。対象試合は、23日の19時から行われるJ1百年構想リーグWEST第18節・京都サンガF.C.vs.V・ファーレン長崎(@サンガスタジアム by KYOCERA)。『DAZN』に加え、新たに『KBS京都』でも放送されることになった。第18節5月23日(土)京都 19:00 長崎 [サンガS] DAZN/KBS京都