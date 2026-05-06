気象予報士の穂川果音が5日までにInstagramを更新。カジュアルな肌見せコーデを披露すると、ファンから称賛が集まった。【別カット】穂川果音、カジュアルコーデで抜群スタイル披露（3枚）穂川が投稿したのは猿島で撮影されたソロショット。複数公開されている写真には、デニムパンツにタンクトップ、ショート丈のカーディガンという装いが収められている。投稿の中で穂川はこの日のコーディネートについて「胸にボリュームが