170cm“美しすぎる気象予報士”穂川果音、ヘルシー肌見せコーデに「可愛い」「素敵です」
気象予報士の穂川果音が5日までにInstagramを更新。カジュアルな肌見せコーデを披露すると、ファンから称賛が集まった。
【別カット】穂川果音、カジュアルコーデで抜群スタイル披露（3枚）
穂川が投稿したのは猿島で撮影されたソロショット。複数公開されている写真には、デニムパンツにタンクトップ、ショート丈のカーディガンという装いが収められている。投稿の中で穂川はこの日のコーディネートについて「胸にボリュームがあると、首元が詰まった服は上半身全体が着太りしがちだけど、タンクトップで鎖骨を潔く出すと、不思議と視線が骨格のラインにいくので華奢見えできるよ」とつづり「そこにショート丈のカーディガンを羽織れば、スタイル良く見えるよー」とコメントしている。
彼女が披露した肌見せコーデにファンからは「今日も可愛い」「清潔感があって、素敵です」「脚が長くてビビりましたw」などの声が相次いでいる。
■穂川果音（ほかわ かのん）
1986年2月12日生まれ。東京都出身。セント・フォース所属。イラストを描くことや季節に合わせた料理を特技とし、気象予報士のほかに秘書検定2級、薬膳コーディネーター、防災士の資格も保有している。
引用：「穂川果音」Instagram（＠hokawakanonn）
【別カット】穂川果音、カジュアルコーデで抜群スタイル披露（3枚）
穂川が投稿したのは猿島で撮影されたソロショット。複数公開されている写真には、デニムパンツにタンクトップ、ショート丈のカーディガンという装いが収められている。投稿の中で穂川はこの日のコーディネートについて「胸にボリュームがあると、首元が詰まった服は上半身全体が着太りしがちだけど、タンクトップで鎖骨を潔く出すと、不思議と視線が骨格のラインにいくので華奢見えできるよ」とつづり「そこにショート丈のカーディガンを羽織れば、スタイル良く見えるよー」とコメントしている。
■穂川果音（ほかわ かのん）
1986年2月12日生まれ。東京都出身。セント・フォース所属。イラストを描くことや季節に合わせた料理を特技とし、気象予報士のほかに秘書検定2級、薬膳コーディネーター、防災士の資格も保有している。
引用：「穂川果音」Instagram（＠hokawakanonn）