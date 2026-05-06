ふと鏡を見たときに「あれ？ こんなところにシミなんてあったっけ？」と驚いた─そんな経験はないだろうか。一度できてしまうと、自分ではなかなか効果的なケアが難しいだけに、年齢を重ねるごとに濃く、大きくなるシミに悩む人も少なくない。この記事のすべての写真を見る年齢とともに増えるシミその原因とは？「年齢を重ねれば重ねるほど、シミを引き起こす原因となる紫外線を浴びる期間も回数も多くなります。その分、メラニ