◇明治安田J1百年構想リーグ名古屋2─1G大阪（2026年5月6日豊田ス）名古屋が今季初めて90分間での2連勝を手にした。G大阪に2―1の勝利。前半8分に目の覚めるようなミドルシュートを突き刺したMF稲垣祥は「多くの方々が僕のミドルを待ってくれていた」と今季2得点目に満面の笑みを浮かべた。前節・長崎戦はスタメン総取っ替えながらFW永井謙佑の2得点で競り勝った。ベンチ外だった稲垣は「メンバーが替わった中であれだけ