「ＤｅＮＡ−広島」（６日、横浜スタジアム）広島の持丸泰輝捕手がプロ初本塁打から２戦連発となる２号ソロを放った。飛距離は１１８メートルだった。８−０と大量リードの中で迎えた六回先頭での３打席目で左腕・石田健の直球を振り抜いた。高々と舞い上がった飛球は右翼席へ飛び込み、ＤｅＮＡファンを沈黙させた。「初球から積極的にいけて良いポイントで、しっかり捉えることができました」。ベンチで迎えた新井監督は